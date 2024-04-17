Была дома на больничном: в результате ракетного удара по Чернигову погибла 25-летняя полицейская

Девушка получила смертельное осколочное ранение.
Среди погибших в результате ракетного удара по Чернигову – 25-летняя полицейская Алина Николаевец. Она находилась дома на больничном, когда враг атаковал город.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
"Сегодня в результате вражеского удара смертельное осколочное ранение получила 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец. Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова", — рассказали в полиции.
Инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления Алина Николаевец служила в полиции с июня 2023 года.
Без дочери остались родители девушки.
Напомним, утром 16 апреля Россия атаковала Чернигов тремя ракетами. По последним данным, 13 погибших и более 60 травмированы в Чернигове. Среди пострадавших – двое детей.
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