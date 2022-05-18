"Была, есть и остается": Живицкий об угрозе возвращения оккупантов в Сумскую область

"Была, есть и остается": Живицкий об угрозе возвращения оккупантов в Сумскую область

Оккупанты государства-террориста России обстреливают Сумскую область почти вдоль всего почти 564-километровой государственной границы.

Захватчики ежедневно усиливаются обстрелы области. Кроме того, 17 мая была попытка прорыва государственной границы диверсионно-разведывательной группой. Было сражение, но украинские защитники дали отпор агрессору.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, проходят обстрелы практически вдоль всей границы: Сумского, Конотопского, Шосткинского района, Белопольского общества.

"Мы граничим с тремя областями России и имеем наибольшую протяженность границы — 563,8 км. Угроза была, есть и остается. На данный момент, мы не наблюдаем каких-либо серьезных ударных группировок, которые были перед 24 февраля и заходили сюда тысячами единиц бронетехники, тяжелой артиллерии, БТРов и так далее", — подчеркнул Живицкий.

Как сообщалось, 17 мая на севере Шосткинского района Сумской области происходило сражение с российскими войсками. Была попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды. Оккупантам не удалось прорваться через государственную границу в Сумскую область.

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