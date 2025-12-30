Была ли атака дронов на резиденцию Путина: разведка Украины привела факты

Разведка / © ТСН.ua

Служба внешней разведки Украины сообщила о масштабной информационной операции России, направленной на дискредитацию Украины и срыве договоренностей между президентами Украины и США.

По данным разведки, Кремль обвинил Украину в якобы попытке атаки на резиденцию Владимира Путина с использованием 91 беспилотника.

Операция началась с заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и быстро подхвачена другими российскими должностными лицами и прокремлевскими медиа (ТАСС, RT). Координация и быстрота распространения нарративов свидетельствуют о непосредственном руководстве операцией со стороны Кремля.

Украинская разведка приводит факты, опровергающие атаку:

Местные жители Новгородской области не сообщали ни о каких действиях дронов или их последствиях 29 декабря. Кремль распространяет фейковые сообщения якобы от жителей Валдая. Отсутствуют реальные доказательства – обломки, фото или видео сбитых БПЛА, которые россияне не смогли предоставить почти сутки после заявления. МО РФ дважды меняло количество "сбитых" дронов, подстраивая данные под прокремлевский нарратив.

Разведка напоминает, что Россия не впервые манипулирует подобными темами: в мае 2023 года сообщала об атаке БПЛА на Кремль, а в мае 2025 года – о якобы угрозе для вертолета Путина во время визита в Курскую область.

Украинская разведка предупреждает, что этот фейк является реакцией Кремля на прогресс в переговорах Украины и США и может использоваться для оправдания будущих атак по Украине и дискредитации украинского руководства.

Напомним, в США раскритиковали президента Дональда Трампа за реакцию на заявления России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина. Член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон призвал Трампа и его команду проверять факты перед тем, как делать публичные выводы, отметив, что Кремль неоднократно распространял ложную информацию. В то же время сам Трамп признал, что нет подтвержденных доказательств такой атаки и допускает, что ее могло не быть.