Крымский мост / © Associated Press

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Возможные договоренности между Украиной и Россией о взаимном отказе от ударов по мостам вряд ли могли быть эффективными. Россия, по оценке эксперта, не придерживается подобных обещаний без серьезных сдерживающих факторов и продолжает атаковать украинскую инфраструктуру.

Об этом заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в эфире «Київ24».

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По его словам, Россия часто нарушает договоренности или трактует их по собственному усмотрению. Чтобы такие соглашения работали, нужны влиятельные посредники и механизмы сдерживания.

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«Я бы не сказал, что они бы сработали. Если они даже были, мы увидели, что их нарушили. И они начали первыми бить по нашим мостам», — отметил Боровик.

Эксперт подчеркнул, что удары по украинской энергетике, водоснабжению и логистике являются частью российской стратегии. По его мнению, одна из целей РФ — усложнить сообщение между берегами Днепра и нарушить функционирование Киева.

«Для них поставлена задача отрезать один берег от другого — и энергетически, и логистически. И потому они ее выполняют», — объяснил он.

В то же время Боровик убежден, что у Украины также есть возможность наносить ощутимые удары по российской инфраструктуре, в частности мостам.

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По его словам, речь идет не только про Крымский мост, ведь на территории России есть и другие важные логистические объекты.

«Мы все равно бьем, и это приводит к существенным потерям со стороны России — и политическим, и имиджевым, и логистическим, и военным», — подытожил эксперт.

Что известно об ударах по Крымскому мосту 16–17 ноября

Напомним, в ночь на 16 ноября Крымский мост подвергся массированной атаке дронов. По данным спутниковых снимков и мониторинговых каналов, было повреждено дорожное полотно по меньшей мере в двух местах и деформирована одна из арок судоходного пролета. Оккупанты перекрыли движение, из-за чего в пробках застряли около 2000 автомобилей.

Ночью 17 ноября мост атаковали повторно. По сообщениям очевидцев, вблизи переправы раздалось около семи мощных взрывов.

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По данным OSINT-аналитиков ASTRA и Exilenova+, повторные удары пришлись на ранее поврежденные конструкции. Арка автомобильной части моста обрушилась в воду, а дорожное полотно просело и перекосилось.

Ранее в СБУ подтвердили проведение многоэтапной спецоперации совместно с Силами обороны Украины. По информации ведомства, операция продолжалась около месяца, а решающий удар по автомобильному пролету нанесли спецназовцы «Альфы» ракетами-дронами «Паляница». Также предварительно повреждена железнодорожная часть моста.

Удар по мостам Киева 17 ноября: что известно

Напомним, в ночь на 17 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Сообщалось о попадании в районе Северного и Южного мостов, повреждении критической инфраструктуры и перебоях с водо- и теплоснабжением.

Из-за последствий атаки оба моста временно перекрыли. Также ограничили движение метро: поезда «зеленой» линии курсировали только между станциями «Сырец» и «Выдубичи», а движение на участке от «Осокорков» до «Красного хутора» остановили.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении движения трамваев и троллейбусов по постоянным маршрутам. В то же время из-за последствий обстрелов на линии не вышли пять троллейбусных маршрутов. Всего в столице работают 39 троллейбусных, 17 трамвайных и 102 автобусных маршрута.

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