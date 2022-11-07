Была на Львовщине и пыталась выехать в ЕС: в Украине строго наказали предательницу с оккупированного Крыма

В Украине задержали топ-чиновника оккупационного "министерства экономики" Крыма. Женщина в апреле 2022 года была во Львовской области, откуда хотела выехать в Евросоюз, чтобы через Беларусь вернуться в Россию. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, предательница работала в так называемом "министерстве экономического развития" оккупированного Крыма. Высокую должность она занимала с 2014 по 2021 год. Она помогала российским оккупантам интегрировать украинский полуостров в российскую экономическую систему.

В апреле 2022 года чиновница из оккупированного Крыма оказалась во Львовской области. Женщина хотела выехать в ЕС, чтобы потом попасть в Беларусь, а оттуда – в Россию, однако предательницу задержали.

Галицкий районный суд Львова признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Предатели в Украине

В Украине некоторые люди согласны сотрудничать с российскими оккупантами и помогают агрессору убивать своих сограждан.

В ноябре житель Киевщины приговорен к 15 годам лишения свободы за госпредательство. Коллаборант сдал участников местной терробороны российским оккупантам.

Служба безопасности задержала депутата Куриловского сельского совета Купянского района, который оказался сторонником "русского мира". Предатель одним из первых начал сотрудничество с оккупантами, организовав вывоз украинского зерна в Россию.

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