"Была за мир": в Харькове нашли школьницу, которая рисовала флаги "ХНР" и уничтожала украинские

В Харькове полиция разыскала школьницу, которая на улицах города рисовала флаги "Харьковской народной республики" и уничтожала украинские. Девушке 14 лет, ее мать объяснила, что ее дочь была "за мир".

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Полиция после скандала в соцсетях разыскала девушку, которая на улицах города распространяла сепаратистскую риторику. В частности, школьница в центре Харькова записала ролик с гимном России и символикой российской агрессии против Украины.

Болвинов сообщил, что школьнице 14 лет, в ее доме уже провели обыск и изъяли доказательства. Через возраст за поступок девушки будет отвечать ее мать.

"Через подростковый возраст девушки отвечать за ее проступок будет иметь, которая будет привлечена к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Что касается молодой пропагандистки, то к ней будут применены меры воспитательного характера согласно требованиям Уголовного кодекса Украины", — подчеркнул начальник Следственного управления ГУНП. в Харьковской области.

Он добавил, что мать девочки во время разговора с полицией не знала об антиукраинской деятельности дочери. Она утверждает, что школьница была только "за мир". О скандальном видео она узнала от классной руководительницы дочери.

Подругу скандальной школьницы, которая тоже снималась в пропагандистских роликах, разыскали. Ее родителей тоже накажут.

"Держим на контроле каждое неадекватное выступление в поддержку государства-агрессора. Такие действия — под пристальным вниманием всех правоохранительных органов. Малолетняя певица уже признала свою вину и заявила, что сожалеет. Однако, пожалуй, большое количество потребленной российской пропаганды затмила молодой мозг", — подчеркнул Сергей Болвинов.

В Харькове девушка на улицах города пишет надписи "ХНР"

Напомним, в Харькове местная жительница ходила по городу и рисовала флаги так называемой "ХНР". Девушка даже не скрывала того, что выступает за полномасштабное вторжение и российскую агрессию против мирного населения.

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