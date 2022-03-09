"Была задача захватить Харьков и стрелять по гражданским": пленный оккупант о целях в Украине — видео

Российские военные должны были взять город за три дня.

Пленный русский солдат один из первых признался, что действительно знал о том, что едет в Украину на войну, а не учебу, как говорит большинство.

Видео с допросом обнародовала пресс-служба СБУ. Оккупант рассказал, что прибыл на границу с Украиной 24 февраля примерно в 5 утра и рассказал о поставленной задаче:

"Захватить город Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять город. Открыть огонь во время оказания сопротивления по всем жителям города", — сказал российский солдат.

Он подтвердил, что был приказ обстреливать гражданских и объекты жилого фонда. Также он рассказал, что Харьков планировали взять за три дня.

Пленный отметил, что знал, что едет на территорию Украины. Впрочем, его батальону сказали, что они едут как миротворцы, для того чтобы освободить Украину от нацистов.

Из целого взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

Теперь все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ.

ТСН.ua

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