"Были бы Мариуполь и Бахмут по всей стране": Игнат назвал цели ракетных ударов России с 24 февраля

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что в первый день вторжения – 24 февраля 2022 года армия РФ начала наносить удары именно по Воздушным силам. Это была цель номер один – военные аэродромы, авиация, зенитно-ракетные и радиотехнические войска.

Об этом Юрий Игнат рассказал в интервью "Украинской правде".

"Они хотели нас ослепить, лишить средств для отражения воздушного нападения. Если бы они завоевали небо, наверное, мы не имели бы сегодня уже государства. Потому что небо – ключ к успеху в наземных операциях. Если бы мы проиграли небо, мы имели бы уже Мариуполь или Бахмут по всей стране. Воздушным силам удалось сохранить свой потенциал и уже через месяц-полтора полностью выгнать российскую авиацию с подконтрольной Украине территории. А уже активно Россия начала применять ракеты именно с осени, хотя била ими, в принципе, с начала войны" – рассказал он.

Напомним, Юрий Игнат назвал оружие, которое могло бы в свое время помешать России оккупировать украинские территории.

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