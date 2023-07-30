Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Были бы уже в Москве": в ВСУ прокомментировали бред Путина об уничтоженных танках

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1056
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Были бы уже в Москве": в ВСУ прокомментировали бред Путина об уничтоженных танках

В ВСУ прокомментировали заявление Путина о больших потерях бронетехники / Фото: Associated Press

Хозяин Кремля не получает достоверной информации от своих генералов и живет в "собственном мире".

Заявление президента России Владимира Путина о потерянных во время контрнаступления ВСУ 415 танках и 1303 единицах бронетехники получило саркастический ответ от представителя украинских Сил обороны.

Изданию CNN этот бред хозяина Кремля прокомментировал заместитель командующего Восточной группой ВС Украины по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

"Если бы у нас было столько, мы уже были бы в Москве", — заметил он.

Представитель ВСУ в очередной раз отметил, что российский президент получает искаженную информацию от своих генералов, которые не рассказывают ему о настоящей ситуации на фронте.

“Мне кажется, что он [Путин] живет в своей собственной вселенной”, – подчеркнул Череватый.

Напомним, накануне, 29 июля, кремлевский диктатор заявил об "увеличении потерь" в ВСУ танков западного производства, а также о том, что российские войска не могут прекратить огонь на оккупированных территориях Украины, потому что "на них наступают".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1056
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация