"Были бы уже в Москве": в ВСУ прокомментировали бред Путина об уничтоженных танках

Хозяин Кремля не получает достоверной информации от своих генералов и живет в "собственном мире".

Заявление президента России Владимира Путина о потерянных во время контрнаступления ВСУ 415 танках и 1303 единицах бронетехники получило саркастический ответ от представителя украинских Сил обороны.

Изданию CNN этот бред хозяина Кремля прокомментировал заместитель командующего Восточной группой ВС Украины по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

"Если бы у нас было столько, мы уже были бы в Москве", — заметил он.

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Представитель ВСУ в очередной раз отметил, что российский президент получает искаженную информацию от своих генералов, которые не рассказывают ему о настоящей ситуации на фронте.

“Мне кажется, что он [Путин] живет в своей собственной вселенной”, – подчеркнул Череватый.

Напомним, накануне, 29 июля, кремлевский диктатор заявил об "увеличении потерь" в ВСУ танков западного производства, а также о том, что российские войска не могут прекратить огонь на оккупированных территориях Украины, потому что "на них наступают".

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