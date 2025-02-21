Были как скелеты: британское СМИ рассказало 4 истории украинок о пытках и изнасилованиях в плену РФ

Четыре украинки в интервью британскому изданию рассказали о пережитых ужасах плена и бесчеловечном отношении россиян.

Украинки, пережившие российский плен, рассказали о систематических пытках, пытках и изнасилованиях со стороны надзирателей в тюрьмах РФ.

Британское издание The Telegraph нашло четырех женщин, согласившихся рассказать о месяцах, а в некоторых случаях и годы, которые они провели в плену.

История 53-летней Ларисы Кичеренко

"С мешками на голове нас повели в душевые, где заставили раздеться. Нам пришлось пройти голыми на глазах у мужчин и у всех остальных, согнувшись, сквозь ледяную воду", – рассказывает 53-летняя Лариса Кичеренко, служившая в Национальной гвардии Украины.

"После нас заставили петь гимн России голышом. Мы возвращались в камеры в слезах, растерянные, заплаканные, в истерике… Это было нечеловечески. Для них мы были никем", – отмечает Лариса.

Хотя женщины составляют меньшинство из общего количества военнопленных, захваченных Россией, такие женщины, как Кичеренко, говорят, что сталкиваются с еще большими угрозами, чем мужчины, заключенные вместе с ними.

"Если мужчинам тяжело, то женщинам еще труднее – многие женщины не были бойцами", – сказала она.

Госпожа Кичеренко вместе с мужем и 34-летним сыном в 2022 году захватили в оккупированном Мариуполе после того, как их предали соседи.

Семью развели, и госпожа Кичеренко провела семь месяцев в плену, сначала во временной тюрьме под Донецком, затем в Еленовской тюрьме, затем в СИЗО.

Во время тяжелых испытаний Кичеренко заставляли стоять более 12 часов в день, ее избивали и психологически пытали.

Она рассказала, как охранник "прижал" ее к стене и избил металлическим шестом, а затем ей отказали в медицинской помощи из-за открытой раны.

"Нам постоянно говорили, что мы фашисты, и что если нас не расстреляют свои во время обмена, нас убьет кто-нибудь другой. Угроза смерти была всегда", – вспоминает Лариса Кичеренко.

Почти через три года Кичеренко до сих пор не воссоединилась со своим мужем и сыном, которые до сих пор находятся в плену. Ей не дает спать по ночам мысль о том, что они страдают так же, как и она.

"Я хочу сказать им, что люблю их. Я был в ловушке семь месяцев, но думать, что они там три года, невыносимо", — отмечает Лариса.

История военного медика Валентины Зубко

32-летняя военная медик Валентина Зубко попала в плен на МК им. Ильича во время осады Мариуполя.

"Я была готова к тому, что могу умереть. Я смирилась с этим. Но когда мне сказали о пленении, то я впервые заплакала", – говорит Валентина.

Она провела пять с половиной месяцев в плену в четырех разных тюрьмах. Женщина описала, как ее заперли вместе с пятнадцатью другими в камере, предназначенной для двоих, только с отверстием посередине пола как туалетом.

Зубко подтвердила, что к ней применялась пытки.

"Каждый охранник пытался ударить нас, когда мы шли. Мы опускали головы, а они еще ниже заставляли наклоняться нас. Нас сильно избивали, и охранникам, казалось, это нравилось. Не было никаких причин – избивали просто ради развлечения", – отмечает она.

Ежедневно женщин заставляли занимать мучительные позы – другую форму пыток, когда заключенных заставляли часами подряд стоять или выполнять почти невозможные упражнения под наблюдением бьющих их охранников, если они не успевали.

"Мы бы падали на землю, и они бы нас наказывали [...] Нас заставляли маршировать на месте на морозе часами подряд, поя гимн России", – сказала она. "Каждый день твоя единственная задача – выжить".

Пани Зубко и ее посестер кормили кашей, смешанной с водой, которой, по ее словам, едва хватало, чтобы выжить. "Мы были как скелеты", – вспоминает женщина.

Зубко и несколько женщин, с которыми общался The Telegraph, сообщили, что во время повторных допросов их били электрическим током, шнурами для скота и силовыми кабелями.

История Снежаны Остапенко

"На допросах, если я отвечала так, как им не нравилось, меня били током", – рассказывает 23-летняя Снежана Васильевна Остапенко, младший сержант 56-й отдельной механизированной бригады, сражавшейся в боях за Мариуполь и завод "Азовсталь".

Ее схватили 16 мая 2022 года и освободили после пяти месяцев Оленовского СИЗО.

Громкоговорители круглосуточно звучали в ее тесной камере, чтобы лишить узников сна в перерывах между длившимися несколько часов допросами.

"Было невозможно уснуть. Охранники даже сказали нам: "Мы кормим вас ровно столько, чтобы вы не умерли". Как будто они оставляли нас живыми, и не более того. Они пытались медленно морить нас голодом", – рассказывает Снежана.

Охранники регулярно приставляли к ее шее ножи и выводили на улицу, чтобы показать, где "похоронят ее тело" после убийства. Они распространяли сфальсифицированные новости об украинском поражении и говорили ей, что нет Украины, куда можно вернуться, и шансов на увольнение.

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Остапенко находилась в Еленовской тюрьме 29 июля, когда в результате взрыва в одном из бараков погибли 50 украинских военнопленных и еще 100 были ранены – инцидент, ставший известным как бойня в Оленовской тюрьме.

Москва цинино обвинила в резне ракету HIMARS, запущенную Украиной, но и ООН, и Украина отрицают эти утверждения.

"Задолго до взрыва охрана внезапно исчезла. Обычно они были рядом, но в этот раз их не было. Мы все заметили это и оказалось подозрительным", – вспоминает женщина.

История Людмилы Гусейновой

61-летнюю Людмилу Гусейнову задержала Россия в 2019 году еще до полномасштабного вторжения, она пережила три года и 13 дней в плену – все за то, что она поделилась фотографией флага сопротивления с людьми, которых она считала друзьями.

Во время пребывания в плену госпожа Гусейнова испытала сексуальное насилие со стороны банды охранников и была свидетелем изнасилований солдатами многих женщин.

"Они повернули меня лицом к стене и раздели. Кто-то коснулся меня, а потом было много рук. И они комментировали, они смеялись, они щипали, они повсюду щупали руками", – рассказала женщина.

Гусейнова рассказала, что первые 50 дней ее держали в крошечной камере вместе с 20 другими женщинами, без санитарных условий и с небольшим количеством пищи. Как и другие, она была вынуждена стоять больше 12 часов в день.

"Однажды я просто не выдержала, у меня так болела спина… Я подумала, ну а что будет, если я залезу в постель на 10-15 минут", – рассказала она.

Российские охранники, наблюдая за камерой в углу камеры, открыли дверь.

"Они начали кричать, кричать, "вы должны стоять". Но я не могла быстро встать, потому что была раздета. Он схватил меня за ногу и скинул с верхней двухъярусной кровати на бетонный пол. Я упала, но они продолжали бить меня ногами. Позже я сняла одежду и увидела, что мое тело черное", – вспоминает Гусейнова.

Младших девушек забирали в общежитие, где сидели российские солдаты.

"Когда они вернулись, то плакали", — сказала госпожа Гусейнова. По ее словам, других женщин часто насиловали солдаты, обещавшие им получить еду или снова увидеть своих детей.

"Я услышала ужасные крики. Я слышала, как людей избивали и люди кричали. Это был такой ужас. В моей жизни, даже когда меня уже избивали, это было не так страшно, как слушать это", – говорит она.

Ранее чемпион по кикбоксингу рассказал, как в российском плену его чуть не изнасиловали.

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