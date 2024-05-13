Были ли фортификации вокруг Волчанска на Харьковщине: глава МВА ответил на обвинения

В МВА уверяют, что фортификации вокруг Волчанска строятся и укрепляются даже сейчас.

Местные власти уверяют, что строили фортификационные сооружения вокруг Волчанска на Харьковщине, однако из-за постоянных обстрелов россиян — это было очень тяжело делать.

Об этом сказал глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Утро").

Более того, он подчеркнул, что фортификации строятся и укрепляются даже сейчас, когда россияне пошли в наступление.

"Ситуация была и крайне тяжелая. Потому что именно город очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно. Спасибо строителям и всем, кто работал. Крайне трудно. Потому что работать под обстрелами очень опасно", — прокомментировал он обвинения со стороны общества.

Гамбарашвили уверяет, что все оборонные работы по направлению Волчанска были сделаны, "но, возможно, не так плотно".

"Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне тяжело строить фортификационные сооружения", — добавил он.

Напомним, ТСН.ua собрал всю актуальную ситуацию о наступлении кафиров на Волчанск Харьковской области.

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