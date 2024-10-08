Были ли шансы удержать Угледар: комбриг 72-й ОМБр шокировал соотношением сил

У врага было преимущество в танках, боевых машинах пехоты, артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе.

По состоянию на осень 72-я ОМБр не имела возможности удержать Угледар Донецкой области. Соотношение сил составляло почти 1:9 в пользу врага.

Об этом новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко рассказал в интервью изданию "Главком".

Комбриг ответил на вопрос, были ли вообще шансы удержать Угледар осенью.

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"Тими силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было. С другой стороны, ситуация на юге Донбасса до конца сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение", – отметил Охрименко.

Он также рассказал о соотношении украинских и российских сил в боях за Угледар. Так, бойцам ВСУ противостояли 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-й армии Вооруженных сил РФ, 39-я отдельная мотострелковая бригада, 57-я бригада, 91-й отдельный стрелковый полк и другие подразделения.

"То есть были превосходящие силы противника и в танках и боевых машинах пехоты, и в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе. Если в общем оценить боевые потенциалы, соотношение составляло почти 1:9 в пользу противника", — сообщил комбриг 72-й ОМБр.

Он объяснил, что по любым теоретическим расчетам, при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Соотношение под Угледаром было 1:9.

"Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, что в зоне ответственности бригады", – добавил Охрименко.

К слову, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что в сложившихся условиях потеря Угледара была неизбежной, хотя предотвратить оккупацию города было возможно.

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