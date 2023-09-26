Были не только дроны: Игнат рассказал подробности ночной атаки на Украину.

Ночью против 26 сентября во время атаки на Украину российские войска запускали не только беспилотники. Также для обстрела оккупанты применили ракеты нескольких типов. В частности, "Искандеры" и Х-59.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Кроме дронов, обычно зафиксировано и "Искандеры" (крылатые ракеты) и Х-59, несколько из них. Там последствия уточняются. Это то о чем мы очень часто говорим в последнее время. Это атака БПЛА разных типов, ударных БПЛА. Также разведывательных, которые являются корректировщиками огня и предоставляют полную картину информации врагу, становятся все более активными и все больше применяются", — рассказал он.

Ночью 38 дронов сразу были запущены по обоим направлениям. Впрочем, отмечает Игнат, "каждый дрон имеет отдельный маршрут, программируемый операторами перед нанесением этого удара".

Спикер признал, что не удалось достичь такого стопроцентного результата как накануне, потому что "дрон-камикадзе устойчив к радиоэлектронной борьбе и соответственно тоже трудная цель для средств ПВО".

По словам представителя ПС, вероятно, дальше враг будет применять беспилотники еще активнее.

"Возможно, дроны будут применяться врагом еще в большем количестве. Поэтому нужно искать рациональные средства для их обнаружения и уничтожения", – констатировал Игнат.

Как сообщалось, после полуночи в ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и БПЛА. В частности, под удары неприятеля попали объекты в Одесской и Черкасской областях.

Воздушные силы отчитались о ночной атаке армии РФ. Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 дронов. В общей сложности враг выпустил по Украине 38 БпЛА.

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