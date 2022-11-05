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Были прямые попадания мин в жилые дома: оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину на Сумщине (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
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Девять мин разорвались возле домов мирных жителей.

Оккупанты днем обстреляли Середино-Будскую общину в Сумской области, были прямые попадания мин в жилые дома.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В Середино-Будской общине сегодня неспокойно. Около 14:00 россияне открыли огонь из минометов. Девять мин разорвались возле домов мирных жителей. Есть значительные разрушения человеческих жилищ: снесены стены и крыши. Были прямые попадания мин в доме", — отметил. он.

По предварительной информации, повреждены четыре дома и хозяйственные постройки.

Живицкий добавил, что из-за обстрела произошел пожар.

"Огонь уничтожил крышу и около тонны сена в одном из домохозяйств. На месте работают спасатели ГСЧС", — сообщил он.

Напомним, что правоохранители задержали на Харьковщине бывшую полицейскую, которая вступила в ряды созданной россиянами так называемой "народной милиции".

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Дата публикации
Просмотры
173
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