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Были прямые попадания в жилье: россияне снова обстреляли приграничное село Сумской области

Были прямые попадания в жилье: россияне снова обстреляли приграничное село Сумской области

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
702
Время на прочтение
1 мин
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Были прямые попадания в жилье: россияне снова обстреляли приграничное село Сумской области

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

РФ почти каждый день атакует приграничные населенные пункты региона.

Российские оккупанты 4 ноября в течение часа обстреливали приграничное село Белопольской громады.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что на мирных жителей враг направил 28 снарядов из САУ.

"Повреждены по меньшей мере три жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в жилье. От них остались сквозные дыры в крышах, разбитые стены, уничтожено имущество местных жителей", — написал Живицкий.

Глава ОВА подчеркнул, что, по предварительным данным, люди не пострадали. Детали уточняются.

Следует отметить, что РФ почти ежедневно атакует приграничные населенные пункты Сумской области со своей территории.

Напомним, 18 октября армия РФ обстреляла приграничную Юнакиевскую громаду в Сумской области. Россияне прицельно обстреляли центр села. Снаряды направили точь-в-точь на мирных людей, в результате чего два человека погибли на месте. Еще один мужчина ехал на мотоцикле во время обстрела, сейчас он находится в больнице. В селе повреждены дома и амбулатория.

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Дата публикации
Просмотры
702
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