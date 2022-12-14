"Были в Чечне, а отсюда хотят с***аться": оккупант говорит, что они уже навоевались и мечтают о болезни

Российский оккупант, воюющий против Украины в разговоре со знакомым, рассказал о ситуации на фронте. Захватчик жалуется, что ВСУ используют против них бронебойные снаряды, а у них нет зимней обуви и тепловизоров.

Об этом говорится в перехваченном разговоре, опубликованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Российский оккупант в разговоре со своим другом говорит, что захватчикам не помогают бронежилеты, поскольку ВСУ используют бронебойные снаряды. Он добавляет, что даже не мечтает о зимней обуви, поскольку ее и так не дадут. Также россиянин говорит, что даже те, кто воевал против Чечни, мечтают бежать из Украины, поскольку ситуация здесь намного сложнее. Он отмечает, что если им дадут отпуска, то россияне будут делать все возможное, чтобы придумать себе какую-нибудь болезнь.

Также захватчик просит, чтобы его друг получил ему тепловизор, потому что ночью ВСУ их удачно ликвидируют.

Перехваченные разговоры оккупантов

СБУ и военная разведка с начала войны публикует перехваченные разговоры российских оккупантов. Захватчики откровенно признаются в массовых убийствах украинцев, мародерстве и сетуют на положение дел на фронте.

В Донецкой области перехватили разговор, в котором мобилизованный оккупант жалуется матери на плохую поставку и рассказывает о массовом дезертирстве и своем желании убежать.

Другой захватчик признается жене, что командование российских войск скрывает причины гибели мобилизованных на войне, ведь впереди новая волна мобилизации в РФ и надо предотвратить бунты в армии.

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