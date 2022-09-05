Были в шаге от катастрофы: Зеленский рассказал об обстрелах Запорожской АЭС и ядерном терроризме

Из-за действий российских военных в Украине Россию следует признать государством-террористом.

Об этом во время обращения к украинцам 5 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что МАГАТЭ завтра должна обнародовать свои выводы по ситуации на Запорожской АЭС.

"Надеюсь, что они будут объективными. Тем более, что сегодня из-за очередного российского провокативного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины. Снова – это уже второй раз – через российскую провокацию Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россию следует признать государством-террористом из-за обстрелов Запорожской АЭС.

"Считаю тот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ, очень красноречивым. Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу все равно, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась худшей – это можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях. Когда туда пришла Россия, сразу стал возможным самый плохой сценарий, который только можно представить. На это нужна международная реакция – от ООН до каждого просто нормального государства", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, военные РФ все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами.

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