"Были вынуждены ввести войска": Путин выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

Владимир Путин каждый раз пытается придумать новые оправдания кровавой войне, которую он начал против Украины.

Российский президент-диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию бреда о своей войне против Украины и заявил, что РФ "была вынуждена ввести войска, потому что цивилизованных способов обеспечения безопасности России уже не осталось".

Об этом диктатор сказал во время выступления на российской энергетической неделе 11 октября.

Владимир Путин также в очередной раз соврал, что войну якобы начала Украина в 2014 году.

"Пошли по другому пути. Пообещали, что не будут расширять НАТО, и было пять расширений НАТО на восток. Начали Украину туда тащить… Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс еще войну раскачали с 2014 года. А потом уже и отказались от плана мирного урегулирования, подписанного в Минске. Возили нас просто за нос. Вот с такими людьми приходится иметь дело. И приходится им отвечать тем, чем отвечаем, потому что других средств не остается", — цинично заявил кремлевский диктатор.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что РФ не собирается заканчивать войну и назвал цели Путина.

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