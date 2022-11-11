Были выстрелы и взрывы: журналист рассказал, как прошла ночь в Херсоне и что там сейчас происходит

В Херсоне всю ночь были слышны стрельба и взрывы. Уже в 05.00 произошел подрыв Антоновского моста.

В Херсоне, который покинули российские оккупанты, всю минувшую ночь были слышны выстрелы и взрывы.

Об этом в интервью ТСН рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.

“В Херсоне по городу ездят автомобили с украинскими флагами. Ночью были перестрелки, взрывы. В пять утра обрушили Антоновский мост. Взорвали оккупанты телебашню, помещение телеканала "Суспільне" и центры радиосвязи и телевещания. Связи в городе фактически нет. Воды, света и тепла якобы тоже нет, местами есть газоснабжение”, — рассказал Константин Рыженко.

Что известно о выходе россиян из Херсона

В среду, 9 ноября, минобороны РФ Шойгу приказал выйти оккупантам из Херсона.

После того, как оккупанты начали выходить из Херсона, после себя они оставили огромное количество мин и взрывчатки. Уже известны факты подрыва мирного населения. В то же время эксперты считают, что Херсон и правый берег Днепра будут находиться в опасности даже после отступления россиян.

Россияне заявили, что выйшли на левый берег Херсонщины якобы даже без потерь личного состава и техники.

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