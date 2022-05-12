Были женаты три дня: свою щемящую историю любви на "Азовстали" рассказала защитница Мариуполя (видео)

Украинская военная, защищающая Мариуполь, Валерия с позывным "Нава" и пограничник Андрей с позывным "Борода" поженились на территории завода "Азовсталь". В результате боев мужчина погиб через три дня после женитьбы.
Защитница Мариуполя рассказала историю их любви.
Соответствующее видео опубликовал боец "Азова" Дмитрий Казацкий.
Пара познакомилась, когда женщина проходила службу в пограничном отряде.
"В какой-то момент появился он. Было ощущение, что это человек, которого я должна встретить. Я не знаю, как это объяснить... Он сразу вошел в мою жизнь. Мне казалось, что таких чувств не бывает... Это переросло в большую любовь", – вспоминает Валерия.
В начале лета должно было исполниться три года, как пара вместе.
"Он был "человеком счастья", а я не такая, я не умею без него радоваться…" – говорит женщина.
Перед началом войны Андрей сказал Валерии, чтобы уезжала из города, хотя хорошо знал, что она не уедет.
"А когда пришло 24 февраля, меня мобилизовали в полк "Азов" и так получилось, что и он, и я оказались в окружении, но мы были все вместе с собратьями на "Азовстале", – рассказывает "Нава".
Однако коммуницировала пара редко и впервые на "Азовстале" они увиделись после ранения Андрея. Он прибежал ночью и сказал, что хочет жениться.
"Первая мысль – меня это испугало. Я сказала, что давай поженимся, когда у меня отрастут волосы и будет хорошая прическа", – вспоминает Валерия.
А потом мужчина пришел во второй раз уже со сделанными обручальными кольцами из фольги.
Затем пара виделась после авиаудара. Валерия чудом выжила, многие ее собратья погибли. Андрей тогда говорил, что "наверное, спасла любовь, чтобы мы вместе были".
Женили влюбленных под обстрелами и взрывами.
"Нам очень хотелось жениться именно 5 мая, в день рождения полка "Азов". У меня было кольцо моей покойной мамы, а у Андрея – моей бабушки, которая ждет нас живыми", – признается Валерия.
Однако 7 мая Андрей погиб. Накануне он прибежал к жене и сказал, чтобы она выбралась оттуда.
"Я пообещала выбраться, а он мне — что выживет. По крайней мере, его душа выбралась из этого адского места. А я все еще здесь", — говорит Валерия со слезами на глазах.
Женщина рассказала, что в окруженном оккупантами Мариуполе смерть часто разлучает пары. Сначала погибает кто-то один из семьи, а через несколько дней – другой. Но "Нава" добавила, что пообещала мужу выбраться, чтобы сделать все, что они хотели сделать вместе.
Валерия до сих пор не верит в смерть Андрея.
Напомним, 12 мая российские оккупанты продолжают сбрасывать на "Азовсталь" тяжелые бомбы и атаковать ракетами, что зафиксировано на видео.
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