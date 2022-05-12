Были женаты три дня: свою щемящую историю любви на "Азовстали" рассказала защитница Мариуполя (видео)

Были женаты три дня: свою щемящую историю любви на "Азовстали" рассказала защитница Мариуполя (видео)

Украинская военная, защищающая Мариуполь, Валерия с позывным "Нава" и пограничник Андрей с позывным "Борода" поженились на территории завода "Азовсталь". В результате боев мужчина погиб через три дня после женитьбы.

Защитница Мариуполя рассказала историю их любви.

Соответствующее видео опубликовал боец "Азова" Дмитрий Казацкий.

Пара познакомилась, когда женщина проходила службу в пограничном отряде.

"В какой-то момент появился он. Было ощущение, что это человек, которого я должна встретить. Я не знаю, как это объяснить... Он сразу вошел в мою жизнь. Мне казалось, что таких чувств не бывает... Это переросло в большую любовь", – вспоминает Валерия.

В начале лета должно было исполниться три года, как пара вместе.

"Он был "человеком счастья", а я не такая, я не умею без него радоваться…" – говорит женщина.

Фото: Госпогранслужба Украины

Перед началом войны Андрей сказал Валерии, чтобы уезжала из города, хотя хорошо знал, что она не уедет.

"А когда пришло 24 февраля, меня мобилизовали в полк "Азов" и так получилось, что и он, и я оказались в окружении, но мы были все вместе с собратьями на "Азовстале", – рассказывает "Нава".

Однако коммуницировала пара редко и впервые на "Азовстале" они увиделись после ранения Андрея. Он прибежал ночью и сказал, что хочет жениться.

"Первая мысль – меня это испугало. Я сказала, что давай поженимся, когда у меня отрастут волосы и будет хорошая прическа", – вспоминает Валерия.

А потом мужчина пришел во второй раз уже со сделанными обручальными кольцами из фольги.

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Затем пара виделась после авиаудара. Валерия чудом выжила, многие ее собратья погибли. Андрей тогда говорил, что "наверное, спасла любовь, чтобы мы вместе были".

Женили влюбленных под обстрелами и взрывами.

"Нам очень хотелось жениться именно 5 мая, в день рождения полка "Азов". У меня было кольцо моей покойной мамы, а у Андрея – моей бабушки, которая ждет нас живыми", – признается Валерия.

Однако 7 мая Андрей погиб. Накануне он прибежал к жене и сказал, чтобы она выбралась оттуда.

"Я пообещала выбраться, а он мне — что выживет. По крайней мере, его душа выбралась из этого адского места. А я все еще здесь", — говорит Валерия со слезами на глазах.

Женщина рассказала, что в окруженном оккупантами Мариуполе смерть часто разлучает пары. Сначала погибает кто-то один из семьи, а через несколько дней – другой. Но "Нава" добавила, что пообещала мужу выбраться, чтобы сделать все, что они хотели сделать вместе.

Валерия до сих пор не верит в смерть Андрея.

Напомним, 12 мая российские оккупанты продолжают сбрасывать на "Азовсталь" тяжелые бомбы и атаковать ракетами, что зафиксировано на видео.

Авиационные удары в сторону Азовстали, крылатая ракета по Запорожью – общая карта боевых действий на 12 мая

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