Было 10 прилетов: оккупанты снова обстреляли одну из громад Сумской области

Российские оккупанты вечером 28 сентября снова обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Вчера вечером, около 22 часов враг бил по территории Середино-Будской громады из САУ и минометов. Всего 10 прилетов. Без жертв и разрушений", — написал он.

Живицкий также отметил, что остальная ночь в области была тихой.

Также читайте Россия ударила по Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 218-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: