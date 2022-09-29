Было 10 прилетов: оккупанты снова обстреляли одну из громад Сумской области

Под вражеским огнем была Середино-Будская громада.
Российские оккупанты вечером 28 сентября снова обстреляли Сумскую область.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Вчера вечером, около 22 часов враг бил по территории Середино-Будской громады из САУ и минометов. Всего 10 прилетов. Без жертв и разрушений", — написал он.
Живицкий также отметил, что остальная ночь в области была тихой.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 218-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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