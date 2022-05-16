"Было бы сложно удержать эту территорию": полковник объяснил, как оккупантам удалось быстро захватить Херсонщину

Российским оккупантам в начале полномасштабной войны удалось быстро захватить Херсонскую область, потому что сосредоточили на этом мощную группировку.

Полковник Сергей Грабский считает, что для ВСУ было бы слишком сложной задачей удержание перешейка с Крымом. А вот россияне зашли на ту зону, где могут себя обеспечивать, и дальше не продвигаются, потому что все коммуникации, ведущие из временно оккупированного Крыма, а их всего две, имеют ограниченные пропускные способности.

Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина.

"Если вынести за скобки все политические теории, что была измена, что все было разминировано и тому подобное, сугубо с военной точки зрения — надо понимать, какие войска нам противостояли в Крыму. Против наших подразделений, которые были там на прикрытии — речь идет о нескольких батальонах или маршевые подразделения очень небольшой численности, фактически без воздушного прикрытия – действовала мощная группировка противника, которая была подкреплена мощной группировкой авиации и флота”, – сказал Грабский.

По его словам, даже если бы Украина и сосредоточила 10-30 тысяч человек, то бои бы там были очень сложны, учитывая прежде всего географию местности: это открытая степь, спрятаться там практически негде, маневрировать нашими бронетанковыми колоннами очень трудно.

"Во-вторых, если посмотреть на локацию — речь идет о левом берегу Днепра в направлении Херсона — то увидите, что осуществлять обеспечение группировки войск можно было только двумя переходами через Днепр. Это Херсон и Новая Каховка", — рассказал эксперт.

Полковник подчеркнул, что ВСУ все же удалось вывести из-под удара главные подразделения, чтобы сохранить личный состав. По его словам, в сегодняшней войне речь не идет о банальном удержании территорий. Речь идет о целесообразности ведения боевых действий на удобных позициях и целесообразности сохранения личного состава для дальнейшего контрнаступления.

Он говорит, что на указанном направлении у оккупантов было пятикратное преимущество, и удержать эту территорию было бы сложно. Так, общая численность войск РФ в незаконно аннексированном Крыму, по его словам, насчитывала 90 тысяч: примерно 30-35 тысяч составляли ударные войска – это десантники и механизированные подразделения.

Грабский также обратил внимание на то, что это было абсолютно предсказуемо.

"Если, кстати, взять карту 1920 года, как действовал барон Врангель (один из руководителей "белого движения" в годы гражданской войны в России, — ред.), вы удивитесь. Он фактически зашел на ту же территорию, что и российкие войска сегодня, и дальше не пошел... На том этапе войны, при тех условиях, когда мы должны оперировать одновременно на нескольких направлениях, обеспечить быструю передислокацию войск, доотмобилизирование наших подразделений, и обеспечить удержание перешейка между Херсонской областью и Крымом было бы очень сложной задачей. Мы бы просто не смогли его удержать на то время", — рассказал Грабский.

Напомним, в Херсоне нет лекарств, а в магазинах - российские товары. Мэр города рассказал, как люди выживают в оккупации.

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