Было девять мужчин и три женщины, всех людей вывезли из укрытия Авдеевского коксохима – Барабаш

Эти 12 человек пришли в укрытие завода с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и попросили убежища.

Двенадцать человек, скрывавшихся в укрытии Авдеевского коксохимического завода, удалось эвакуировать в более безопасный регион.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет "Суспільне".

По словам Барабаша, эти 12 человек пришли в укрытие завода с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и попросили убежища.

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"Осталось 12 человек, это гражданские, часть из них работала в подрядных организациях, которые по договору работали на коксохиме. Они знали, какие там укрытия есть. И потому они попросились", — рассказал он.

Как сообщил Виталий Барабаш, было очень сложно их уговорить, они не хотели уезжать.

"После вывода, уже месяц, видимо, как вывели всех работников коксохима, эти люди отказались эвакуироваться с завода и оставались. Их сначала было 17, потом мы троих уговорили, еще потом двоих. По состоянию на вчера их было 12, сейчас удалось всех уговорить, всех вывезли", – отметил он.

Как рассказал начальник МВА, люди находятся в Покровске.

"Кто-то из них поедет дальше, кто-то останется в Донецкой области. Как пожелают", — рассказал он.

В настоящее время с эвакуированными работают психологи.

"Лучше их сейчас не трогать. Это девять мужчин и три женщины", – сказал Барабаш.

Барабаш также рассказал, что в эвакуации людей приняли участие полиция, волонтеры и работники АКХЗ.

4 декабря в Авдеевской городской военной администрации выяснили, что 12-летний парень, которого скрывали от эвакуации родители, уехал из города.

"Нашли мы эту семью с мальчиком, они уехали. 12-летнего мальчика родители прятали от эвакуации около четырех месяцев, столько же времени они не получали гуманитарную помощь. В Авдеевке нет ни одного ребенка", — сообщал Барабаш.

Напомним, генерал в запасе Николай Маломуж заявил, что захват Авдеевки для россиян не является стратегически важным. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ оккупантам оцепить город до 15 декабря. Однако это решение имеет политический контекст.

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