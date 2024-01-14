Было два момента: нардеп назвала самые большие коррупционные риски в отозванном проекте о мобилизации

Предыдущая редакция отозванного законопроекта о мобилизации имела высокие коррупционные риски. В частности, это касалось предоставления больше полномочий органов местного самоуправления и наказания нарушителей.

Об этом рассказала нардеп, представитель антикоррупционного комитета Елена Мошенец в эфире телемарфона в воскресенье, 14 января.

"Первое — в том драфте законопроекта, который был отозван на доработку, были моменты, что органы местного самоуправления должны обеспечивать приход в органы комплектования, к прохождению врачебных комиссий, людей, которые потенциально могут быть мобилизованы. В этом есть определенный коррупционный риск, есть определенная несправедливость, потому что никто так и не понял, как именно органы местного самоуправления будут это делать.Кого именно они будут "обеспечивать", как это будет происходить, какие инструменты, механизмы, законно ли это?"

Вторая норма – это наказание нарушителей. Она пояснила, что рестр должников создается не для наказания.

"Второй момент касался того, что якобы планировалось вносить нарушителей, человек не прошел в определенное время, в определенную дату по повестке, он ограничивается в правах. Он может попадать в реестр должников. В этом есть определенная несправедливость, реестр не для этого создавался. Как именно будут вноситься эти лица туда, справедливо ли это будет?", — отметила нардепка.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия сообщил, когда проект о мобилизации внесут в Совет.

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