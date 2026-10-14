Было ли предупреждение от США: военные раскрыли странные детали передачи разведданных этой ночью

Юрий Игнат

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Во время ночной атаки на Киев партнеры сначала не передали Украине предупреждение о применении баллистических ракет. В то же время, последующие три волны ударов такая информация уже поступала.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

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«Первое сообщение мы дали около 22.40 о том, что не было сообщений от партнеров о баллистике. Но уже в следующие три волны атак сообщения от партнеров о применении баллистики звучали», – уточнил он.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа предупреждала Киев о возможном прекращении обмена разведданными, если Украина не остановит дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также стало известно и об ограничениях в работе спутниковой связи Starlink. Украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил, что связь начала исчезать на терминалах, которые использовались при движении на большой скорости.

«Сегодня ночью была ограничена работа терминалов Starlink. Поэтому было сорвано ряд важных миссий», — заявил он.

Первоначально речь шла о потере связи при движении со скоростью более 160 км/ч. Впоследствии Стерненко уточнил, что у части военных проблемы возникали уже на скорости 60–70 км/ч.

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Ночная атака на Киев 14 октября

В ночь на 14 октября Россия атаковала Киев, в результате чего погибли три человека, еще по меньшей мере 22 были ранены, среди них ребенок.

Наибольшие разрушения получил Деснянский район, где ракета попала в многоэтажку. Повреждение и пожары также были зафиксированы в Голосеевском, Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах.

Утром российские войска нанесли новый массированный удар баллистическим ракетам по энергетическим объектам Киева и области, после чего в столице возникли перебои с электроснабжением.

Зеленский заявил, что Россия сознательно атаковала именно энергетические объекты, по которым Дональд Трамп призвал прекратить огонь.

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По приведенным данным, без электричества остались не менее 600 тысяч человек. Также были повреждены 26 элементов электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой инфраструктуры.

В то же время в «Укрзалізниці» сообщали, что ночью российские удары охватили и железнодорожные объекты в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Прошло без жертв. Впрочем, произошли существенные разрушения. Железнодорожники оперативно восстанавливают поврежденную инфраструктуру и организуют альтернативные маршруты.

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