"Было одно интересное совещание": Буданов рассказал о планах оккупантов по захвату Харькова

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов раскрыл подробности о планах оккупантов по попытке захвата Харькова в начале полномасштабного вторжения.

Об этом он рассказал в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

Так, по словам главы ГУР, за две недели до начала вторжения российские военные провели совещание, на котором обсуждали подготовку вторжения.

"Там их должны были встречать и здесь исключительно какие-то отдельные люди могли где-то там с оружием что-то куда-то в ту сторону стрельнуть, но что такое отдельный человек... За две недели до начала этих событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово. И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских военных. И был поднят вопрос: "а куда тратились средства столько лет?" На следующем совещании сказали: "знаете, там все готово, надо заходить ", – рассказал он.

По его словам, российские чиновники разворовали большую часть денег, выделенных на подготовку почвы для российского вторжения в Украину.

"На информационную (подготовку – ред.) они где-то еще шли (средства - ред). На все остальное – извините", — добавил Буданов.

Напомним, ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию и вернули домой двух десантников (видео).

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