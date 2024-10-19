Было опасно: как украинский боец ярко уничтожил российский танк из Javelin (видео)

Сначала подбитый российский танк начал гореть изнутри, а затем разразился, весь вражеский экипаж погиб.

Боец 79-й десантно-штурмовой бригады подбил из Javelin российский танк, хотя это была сверхсложная задача и воин изрядно рисковал.

Об этом пишет издание Forbes.

Когда российский танк, оснащенный противоснарядной броней и передней минной кареткой, приблизился к украинским десантникам, тогда боец выпустил противотанковую ракету Javelin американского производства, говорится в статье.

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Подбитый российский танк начал гореть изнутри. Все три члена экипажа спаслись, на одном из них загорелась одежда. Когда два российских танкиста пытались потушить огонь на третьем, в этот момент танк взорвался. Так что весь экипаж погиб.

Forbes отмечает, что 50-фунтовая Javelin с инфракрасной наводкой – одна из лучших противотанковых ракет в мире. А ракетчики из 79-й десантно-штурмовой бригады – одни из самых опытных стрелков Javelin в мире.

Выйти на позицию для точного выстрела из Javelin – трудная и опасная работа. Противотанковые команды должны затаиться, терпеливо отслеживать цели на расстоянии до полутора километров, выпустить ракету, а затем быстро уйти с позиции.

"Если после первого пуска противник обнаружит вас, он бросит на вас все силы", – объяснил боец 79-й штурмовой бригады.

Издание отмечает, что украинские штурмовики направляют в противотанковые группы самых профессиональных бойцов. Они могут уничтожить огромное количество техники. Ракетник 79-й штурмовой бригады с позывным Гагауз уничтожил 40 российских машин за 18 месяцев, начиная с 2022 года. Другой стрелок из Javelin бригады, младший сержант Андрей Х., подбил четыре машины во время одного из сражений в январе.

Напомним, 24 июля 79-я десантно-штурмовая бригада отразила одну из крупнейших механизированных атак России с октября 2023 года на западе Донецкой области. Это была усиленная механизированная атака численностью в батальон возле Константиновки. До этого войска РФ продвинулись к юго-восточной окраине населенного пункта. В 79-й бригаде, действующей на Кураховском направлении, отметили, что россияне задействовали одновременно 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкую боевую машину "Терминатор", боевую машину поддержки танков БМП-Т и 12 мотоциклов с экипажами. Устанавливая мины, запуская беспилотники, нанося артиллерийские удары и выпуская противотанковые ракеты, 79-я десантно-штурмовая бригада уничтожила шесть танков, семь боевых машин и все 12 мотоциклов. Бригада насчитала 40 убитых россиян и 37 раненых.

Украинский боец 79 ОДШБр ярко уничтожил российский танк из Javelin

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