Было ощущение, что приближается беда: генерал Наев раскрыл детали дня перед началом большого вторжения России

Генерал Сергей Наев вспомнил, как каждый день получал соответствующее разведывательное донесение, в котором сообщалось, что ударных группировок вокруг страны не было.

Сведений о времени и дате полномасштабного вторжения России в Украину у Сил обороны не было.

Об этом рассказал экс-командующий Силами обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Украинской правде".

"На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей тогда происходила эвакуация мирного населения. Я видел, что это просто так не пройдет — есть признаки обострения. 21 февраля я находился на соответствующем пункте управления, на связи со мной было семь командующих, и я сказал: "Все силы, которые есть, выдвигаем в районы выполнения задач". Я взял полномочия, но я вот так вот поступил инициативно, самостоятельно", – вспомнил он.

На вопрос, пытался ли он донести неотвратимость эскалации до политического руководства, Наев отметил, что это не его уровень доносить.

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"Я самостоятельно принял такое решение. Главнокомандующий Залужный помогал, отправлял рабочие группы, влиял. 21 февраля по отношению к своим 7 командующим, 7 группировкам, которые были мне подчинены, инициативно и самостоятельно принял решение я. Но генерал Залужный также устно разрешал выдвигаться, разворачиваться", – отметил генерал.

Наев вспомнил, что было ощущение приближающейся беды.

"Конечно, я читал новости, видел обстоятельства. Было ощущение того, что приближается беда. Но генералы, которым я сказал выдвигать войска, тоже читают законодательство. Они мне говорят: "Дайте письменное подтверждение". И 23 февраля для тех, кто очень просил, и вообще для всех, подписал письменное распоряжение.

Генерал вспомнил, как каждый день получал соответствующее разведывательное донесение. В общих условиях речь шла о том или ином и свидетельствовало, что ударных группировок вокруг страны не было.

"Мы также помним, что министр обороны Украины, которому подчиняется один из разведывательных органов нашего государства, отмечал, что ни на одном направлении ударных группировок не создано, – отметил он. – В чем главная задача любого органа разведки? Не просто сказать, как будет происходить наступление, а назвать время и дату вторжения когда будет враг наступать. И таких сведений не было. В украинском документообороте в отношении любого военного командования за подписью любого руководителя разведки нет такого документа, где написано, что 24 февраля 2022 года в 4 утра состоится прямая агрессия РФ против Украины".

Но 23 февраля, вспоминает Наев, в его пункт управления командующему Силами обороны Украины не заходила ни одна информация от какого-либо должностного лица, что завтра состоится война. Ни от ГУР, ни от Минобороны, ни от кого.

"Ни от кого. Я – командующий Силами обороны Украины. Я не получаю письменную информацию, что завтра будет война. И на моем пункте управления под вечер, где-то 22 часа, мой начальник разведки, полковник, получает информацию от друзей неофициальным путем. Ему ее пересылают друг на соответствующий мессенджер. Это разговор двух ней российский беспилотник будет над российской колонной на территории Сумской области", – говорит он.

Сергей Наев припомнил детали разговора с начальником.

"Я спрашиваю своего начальника разведки: "Вы верите этой информации?". Он говорит: "Не могу подтвердить или опровергнуть". Я каким-то внутренним убеждением, находясь в водовороте этих событий, общаюсь со своими командующими, живу той ситуацией, которая есть. Я снимаю трубку и снова говорю 7 командующим, что, по моему убеждению, в 4 часа утра 24 числа РФ начнет широкомасштабное вторжение", – рассказывает он.

Наев отмечает: "Для того, чтобы своевременно развернуть силы обороны, необходимо время в ретроспективе за несколько месяцев до этого. А то, что происходило в те сжатые сроки, это было вследствие, во-первых, инициативы, самостоятельных решений главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, меня как командующего Силами обороны Украины".

Генерал сообщил, что в ту ночь, 23 февраля 2022 года, он принял решение о постановке морских мин в акватории Черного моря вдоль побережья Николаевской и Одесской областей.

"Без всяких решений о применении, без правового режима военного положения. Украинские военные корабли в ночь с 23 на 24 вышли в акваторию моря и поставили эти минные поля", – рассказал Сергей Наев.

Ранее Наев заявил, что Россия может вести полномасштабную войну с Украиной еще 8-10 лет при таком мобилизационном ресурсе, который имеет государство-агрессор.

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