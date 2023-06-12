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"Было принято решение правительством России": генерал рассказал, как оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1184
Время на прочтение
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"Было принято решение правительством России": генерал рассказал, как оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС

Россияне готовились к подрыву Каховской ГЭС / Фото: Associated Press

Разведка Украины видела перемещение подразделений оккупантов.

Российские кафиры готовились к подрыву Каховской ГЭС. Украинская разведка видела перемещение подразделений армии РФ.

Об этом заявил заместитель министра обороны генерал Павлюк в эксклюзивном интервью журналисту ТСН.Неделю Андрею Цаплиенко.

"Мы это не исключаем. Потому что через пять дней было принято соответствующее решение правительством России о недопущении проведения расследования соответствующих катастроф на водных препятствиях. Это очевидно была подготовка, прикрытие собственной спины. Наша разведка видела перемещение определенных подразделений, но противодействовать там было невозможно, поскольку эта станция находилась полностью под контролем россиян. Противодействовать даже вероятному подрыву мы не могли. У нас было нечем", — рассказал генерал Павлюк.

Напомним, что российские оккупанты готовят в Крыму техногенную катастрофу.

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Дата публикации
Просмотры
1184
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