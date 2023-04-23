"Было только предположением": Дмитрашковский объяснил свои слова о подготовке атаки на Угледар

Слова о том, что российские захватчики планируют в ближайшее время проводить штурмовые действия на Угледарском направлении, были лишь предположением.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Он заявил, что никто не утверждал, что российские агрессоры будут в ближайшее время атаковать Угледар, он высказал лишь собственное предположение, что это может произойти.

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"Дело в том, что последние обстрелы Угледара авиабомбами, которые были вчера, разрушали самое жилье мирного населения. Они разбирают дом поверх за этажом, чтобы наши войска не могли обустроить позиций", — сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что подобные действия оккупанты указывают на то, что в ближайшее время они могут попытаться провести штурмовые действия по данному направлению.

Отметим, что ранее Алексей Дмитрашковский заявлял, что поскольку на Угледарском направлении в Донецкой области сейчас активных боевых действий не ведется, кроме обстрелов, то враг, вероятно, начнет в ближайшее время штурмовые действия в этом районе.

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как украинские морпехи уничтожают российских захватчиков на подступах к Угледару.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ готовятся применить западное оружие во время контрнаступления в стиле "большого взрыва".

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