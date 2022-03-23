Быстрая смерть белорусской армии: оппозиционерка о наступлении войск Лукашенко на Западную Украину

Белорусские солдаты не особо хотят воевать против Украины.
Белорусская оппозиционерка считает, что армия РБ в случае наступления на территорию Западной Украины потерпит быстрое поражение.
Об этом в интервью "Обозреватель" сказала белорусская блогер, оппозиционерка Татьяна Мартынова.
"Это будет означать скорую смерть недоармии Лукашенко. Украинцы разобьют ее мгновенно. И это, конечно, приведет к быстрым необратимым последствиям уже внутри Беларуси. Поэтому Лукашенко будет пытаться спрыгнуть с этой иглы. Но Вове это надо и у Вовы не так много вариантов. Убрать Луку, изолировать его, сделать какой-то хитрый ход для того, чтобы тот же Вольфович или Хренин (начальник генштаба и министр обороны Беларуси. – ред.) принимали решение независимо от Лукашенко. Фактически это было и так, но это не сработало", — сказала Мартынова .
Также Татьяна Мартынова добавила, что белорусские солдаты не особо хотят воевать против Украины.
"Я делаю ставку на саботаж в рядах белорусской армии, поскольку там нет тех, кто очень хочет умирать. Они только с мирными протестующими могут воевать. Но в крайнем случае можно поставить российских командиров, как это было в свое время в ОРДЛО, и они погонят белорусов. Но опять же – погнать погонят, но не будут ли белорусы массово сдаваться в плен? Я ставлю на второе", — сказала оппозиционерка.
Напомним, Путин деньгами пытается втянуть белорусов в войну.
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