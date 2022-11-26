Быстрое освобождение оккупированных территорий Украины – в Воздушных силах рассказали, что поможет

Вооруженные силы смогут быстро освободить оккупированные территории благодаря американским истребителям F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО. Украина очень нуждается в этих самолетах.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Без технологических самолетов, которые сегодня находятся в странах НАТО, особенно широкого спектра вооружения, которые имеют такие самолеты как F-15, F-16, будет очень тяжело. Ожидаемо, их хотелось бы иметь на вооружении в Воздушных силах. Этот спектр вооружения позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно – освобождение наших оккупированных территорий", — сказал Игнат.

По его словам, диалог по поставкам самолетов между Украиной и западными партнерами на дипломатическом и военном уровне продолжается.

Кроме того, спикер Воздушных сил отметил, что Украина нуждается в очень многих комплексах ПВО. Эти комплексы помогут обновить систему противовоздушной обороны. По его словам, на сегодняшний день основой украинской системы ПВО остаются советские ЗРК "Бук-М1" и С-300.

"NASAMS и IRIS-T, которые очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, есть, к сожалению, в ограниченном количестве – лишь одна установка IRIS-T, две батареи NASAMS на сегодняшний день", — резюмировал Игнат.

Противовоздушная оборона Украины

Недавно Франция передала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и LRU для защиты неба.

Кроме того, ПВО Украины усугубит американский ракетный комплекс Hawk.

Пентагон в четверг, 11 ноября, объявил о новом пакете военной помощи для ВСУ. В него войдут современные ПВО, ракеты HIMARS и снаряды.

По мнению военного аналитика и ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, система противовоздушной обороны "Железный купол", которая защищает воздушное пространство Израиля, не так эффективна, как ПВО Украины сейчас, поскольку Израиль не атакуют высокоточными ракетами, а территория страны в десятки раз меньше по сравнению с Украиной.

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