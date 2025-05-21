ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
396
Время на прочтение
2 мин

Быстрого мира не будет: в The Atlantic рассказали о реальности войны глазами украинцев

Несмотря на усталость, общество готовится к длительному сопротивлению и уверено в способности продолжать борьбу.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Флаг Украины

Флаг Украины / © Unsplash

Украинское общество не верит, что Россия хочет прекратить войну, а риторика Кремля считается фальшивой.

Об этом пишет журналистка The Atlantic Энн Эпплбаум в своем материале после нескольких дней, проведённых во Львове.

«За несколько дней во Львове я не встретила ни одного человека, который верил бы, что российский президент хочет завершить войну, или что он будет вести переговоры с такой целью в Стамбуле», — отметила она.

Автор отмечает, что во время одной из дипломатических встреч в Стамбуле российская сторона позволяла себе угрозы, оскорбления и откровенное хамство. Однако для украинцев это не стало сюрпризом — подобную риторику они слышат уже больше трех лет.

«То, что их действительно удивляет, — это терпимость президента США к очевидной насмешке. Дональд Трамп говорит о переговорах, Владимир Зеленский готов к ним, а российский президент превратил все это в фарс», — пишет журналистка.

По ее мнению, Россия окончательно перевела экономику на военные рельсы, жертвуя тысячами людей для нескольких десятков метров территории. Но украинцы не боятся.

«Они не ожидают скорой победы, но и не готовятся к поражению. Они уверены, что смогут воевать даже без полной поддержки США. Они устали, но решительны», — заключает Эпплбаум.

Напомним, по словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко Путин все еще верит в то, что может победить Украину на поле боя.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie