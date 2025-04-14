Российские военные / © Associated Press

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Граждане России спешат заключить контракты на службу в армии в надежде получить большие выплаты и избежать рисков. Ожидания связаны с ожиданием завершения войны. В то же время, российский бюджет должен выплатить невероятно большие суммы, написал аналитик Немецкого института международных дел Янис Клюге.

Выводы по ситуации с набором в российскую армию и ожиданиями мира Янис Клюге (Janis Kluge) опубликовал в соцсети X и на платформе Substack.

Аналитик пояснил, что изучил информацию из российских медиа о количестве контрактов на службу в ВС РФ и о выплатах, которые получают из государственного бюджета новые солдаты. При этом выяснилось, что с середины марта стремительно возросло количество контрактов, которые ВС РФ ежедневно заключает с желающими. Согласно данным по 37 регионам РФ, речь идет о 529 контрактниках в день. Янис Клюге экстраполировал (расширил) эти данные на все российские регионы и получил ориентировочное число: ежедневный набор в ВС РФ составляет 1 300 человек (около 30 тыс. чел. в месяц). Причинами такого роста, с одной стороны, являются «денежные бонусы» от губернаторов, пояснил он. С другой стороны, россияне, вероятно, начали ждать скорого завершения войны и поэтому спешат получить деньги с минимальным риском, предположил Клюге.

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«Спекуляции об американо-российских переговорах и возможном прекращении войны привлекают оппортунистов, которые надеются получить огромный бонус за подписание, избегая смертоносных боев на Донбассе», — написал аналитик.

О том, что есть связь количества контрактов и ожиданиями мира свидетельствуют данные медиа «Верстка», отметил аналитик. На данных, которые собрали российские журналисты в Москве, видно стремительный рост 18 марта: именно тогда состоялся разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. На графике видим, что ранее самый высокий набор был на уровне 90 человек. Но после этой даты есть рост до 140 и 150, показывают данные «Верстки».

Клюге также посчитал, какие суммарные выплаты получат контрактники ВС РФ. Согласно его ориентировочным подсчетам, речь идет о 2 млрд руб. в день (24 млн долл.), или 1,74 трлн руб. только в марте.

«Если расходы на бонусы за подписку продолжатся такими же темпами, то к концу года они достигнут 0,4% ВВП (!)», — написал он в X.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за три года полномасштабного вторжения Владимир Путин потратил $1 трлн на финансирование войны против Украины.