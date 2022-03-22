"Быть беженцем – это временно": Дания не собирается интегрировать украинцев в свое общество

"Быть беженцем – это временно": Дания не собирается интегрировать украинцев в свое общество

По закону украинские беженцы могут находиться в этой стране в течение двух лет.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила 22 марта, что украинские беженцы не должны быть интегрированы в датское общество, а должны вернуться на родину и как можно скорее помочь восстановить ее.

Об этом сообщает Associated Press.

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"Быть беженцем – это временно, поэтому ты должен вернуться и помочь построить свою родину, когда будет такая возможность. Это дает нам возможность помочь другим беженцам", – сказала Фредериксен в парламенте во время дебатов.

Согласно недавно принятому закону в Дании, украинские беженцы могут находиться в этой стране в течение двух лет, а также работать, получать образование и иметь доступ к медицинским услугам.

Напомним, Европейский Союз не будет вводить квоты для беженцев из Украины, как это было раньше с сирийцами.