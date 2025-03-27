Быть или не быть миротворцам в Украине: готовы ли Германия и Эстония отправить войска

Европейские миротворцы

Реклама

Министр обороны Германии Борис Писториус и его эстонский коллега Ханно Певкур заявили, что готовы помочь обеспечить мир в Украине, по крайней мере, в теории.

Об этом пишет Politico.

По словам Писториуса, говорить об отправке войск в Украину пока рано. Сначала нужно добиться как минимум прекращения огня.

Реклама

«Это должно быть решено, когда придет время, и это зависит от многих факторов», — отметил министр обороны Германии.

Он уточнил вопросы, на которые предстоит ответить, прежде чем Германия примет решение об участии своих военных в миротворческой миссии. Например, какую численность контингента согласуют, какие будут полномочия у миротворцев, кто из союзников Украины будет участвовать в создании миротворческой миссии.

«Это [отправка войск в Украину — ред.] не то, что мы должны обсуждать публично на рыночной площади, прежде чем станет ясно, будет ли у нас вообще прекращение огня», — подчеркнул Борис Писториус.

Эстонский министр обороны отметил, что очень важно прояснить, какой мандат получат миротворцы.

«Когда наши войска будут там [в Украине — ред.] — немецкие, эстонские, французские, британские — они там закрепятся, а у России будет соблазн проверить нас в другом месте. Столько всего нужно обсудить, прежде чем мы скажем: „Да, мы там“ или „Да, мы поддержим украинцев таким образом“. Но мы, конечно, будем обсуждать это очень серьезно», — пообещал Ханно Певкур.

Напомним, Греция готова отправить своих миротворцев в Украину, но есть три условия.