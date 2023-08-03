Бьют неуправляемыми ракетами: Сумскую область обстреливают российские летчики-курсанты — ЦНС

Непрофессионализм вчерашних российских подростков, управляющих боевыми вертолетами, приводит к попаданию в объекты на территории Российской Федерации.

Из-за нехватки пилотов армия государства-агрессора начала привлекать к атакам на Украину молодых курсантов летных училищ. С вертолетов они обстреливают территорию Сумской области неуправляемыми ракетами.

Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в Центре национального сопротивления.

“С августа курсанты летных училищ России проводят практические стрельбы из вертолетов неуправляемыми ракетами по громадам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны агрессора", — говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что вчерашних российских подростков заставляют тренироваться, совершая обстрелы мирного населения и намеренно предоставляя им для этого неуправляемые ракеты.

Напомним, в Сумской области чрезвычайники спасли значительную часть уникальных линоритов, посвященных Голодомору. Гравюры нашли под завалами училища, в которое россияне 29 июля попали ракетой.

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