Бьют по центрам принятия решений: генерал объяснил новую тактику российских обстрелов

Россияне интенсивно обстреливают Киев из-за того, что он является центром принятия политических, экономических, социальных и военных решений.

Российские захватчики начали использовать удары с воздуха, чтобы ослабить наступательный потенциал Украины, а также сорвать завершающий этап подготовки украинских военных к контрнаступлению.

Экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, почему РФ интенсифицировала удары по всей территории Украины и особенно по Киеву информирует Апостроф.

Он заявил, что Киев является центром принятия политических, экономических, социальных и военных решений.

"Мы знаем, какой потенциал в этих направлениях имеет столица, знает это и враг, и поэтому он пытается в последнее время наносить удары и больше по военным объектам, а таковым, на их взгляд, является место принятия решений. И эти удары используются всеми средствами, в том числе накопленными", – рассказал Романенко.

Кроме того, эксперт пояснил, что изменилось в отличие от начала полномасштабного вторжения России, которое состоялось в феврале 2022 года.

"Значительно уменьшилось по сравнению с началом войны количество современных высокоточных ракет таких как "Искандер-М", "Калибр", но достаточно большое количество воздушного базирования Х-101, Х-555, но ракеты воздушного базирования требуют длительное время для ввода данных для обстрелов", – объяснил генерал.

Напомним, ранее сообщалось, что напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что в РФ наладили производство, поэтому ракеты у кафиров никогда не закончатся.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что враг готовится к новому ракетному удару.

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