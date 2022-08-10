"Бьют по городам, подло скрываясь на ЗАЭС" — Ермак об обстреле россиян жилых домов в Никопольском районе (фото)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал атаку российских войск на Никопольский район, где оккупанты направили 80 реактивных снарядов по жилым домам.

Ермак подчеркнул, что Россия продолжает воевать с мирными людьми, за что обязательно будет наказана. Он заверил, что никто из причастных к циничным обстрелам не избежит наказания.

Об этом глава Офиса президента Украины заявил в Telegram.

"Никопольский район. 80 реактивных снарядов по жилым домам. Страна-террорист продолжает воевать с мирными людьми. Трусливые россияне не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам, подло скрываясь на Запорожской АЭС", — написал он.

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Кроме того, Ермак добавил, что никто из них не избежит наказания.

"Известны фамилии россиян, которые отдают приказы и выполняют их. Несколько поколений россиян будут отвечать за все это зло", — подытожил он.

Напомним, в ночь на 10 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. Число погибших в результате ночного обстрела возросло до 13. В больнице Марганца скончались двое раненых.

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