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"Бьют по городам, подло скрываясь на ЗАЭС" — Ермак об обстреле россиян жилых домов в Никопольском районе (фото)

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"Бьют по городам, подло скрываясь на ЗАЭС" — Ермак об обстреле россиян жилых домов в Никопольском районе (фото)

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал атаку российских войск на Никопольский район, где оккупанты направили 80 реактивных снарядов по жилым домам.

Ермак подчеркнул, что Россия продолжает воевать с мирными людьми, за что обязательно будет наказана. Он заверил, что никто из причастных к циничным обстрелам не избежит наказания.

Об этом глава Офиса президента Украины заявил в Telegram.

"Никопольский район. 80 реактивных снарядов по жилым домам. Страна-террорист продолжает воевать с мирными людьми. Трусливые россияне не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам, подло скрываясь на Запорожской АЭС", — написал он.

Кроме того, Ермак добавил, что никто из них не избежит наказания.

"Известны фамилии россиян, которые отдают приказы и выполняют их. Несколько поколений россиян будут отвечать за все это зло", — подытожил он.

Напомним, в ночь на 10 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. Число погибших в результате ночного обстрела возросло до 13. В больнице Марганца скончались двое раненых.

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