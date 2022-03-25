Бьют по медучреждениям и центрам гумпомощи: в Харькове оккупанты всю ночь обстреливали жилые дома и кварталы

Бьют по медучреждениям и центрам гумпомощи: в Харькове оккупанты всю ночь обстреливали жилые дома и кварталы

Погибли по меньшей мере шесть человек, более 17 получили ранения.

Российские оккупанты накануне вечером артиллерией, ракетными системами и танками обстреляли Харьков. Всего военные преступники нанесли 54 удара. Ракетный удар также был нанесен по пункту выдачи гуманитарной помощи. В результате погибли шесть человек, более 17 получили ранения.

ТСН.ua рассказывает, как Харьков и область пережили ракетные атаки.

Как прошла ночь

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, накануне днем оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи. На тот момент там находились десятки человек.

"Ночью также обстреляли терминал аэропорта, а утром — супермаркет "Метро", где вряд ли продавалось какое-то военное оружие и техника. И вряд ли этот супермаркет касался военной инфраструктуры", – рассказал Олег Синегубов.

Он также отметил, что бои велись и под Изюмом, где ВСУ нанесли врагу значительные потери. Там наши военнослужащие сбили, кроме прочего, два вражеских самолета.

“Вчера (24 марта, – ред.) произошел курьез в российской армии, когда их вертолеты обстреляли их же позиции. Они уничтожили достаточно большую численность живой силы противника и военной техники. ВСУ держит оборону города Харькова, по некоторым направлениям идут в контрнаступление, отодвигая врага непосредственно к своей границе”, — добавил глава Харьковской военной администрации.

Разрушения

Утром 25 марта оккупанты из реактивной системы залпового огня обстреляли городскую поликлинику в Основянском районе Харькова, где находился центр выдачи гуманитарной помощи. В результате чего пострадали семь человек, еще четыре скончались.

"Никакого военного объекта рядом не находится. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факт преступления против украинского народа и собирают все необходимые доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности", — рассказали в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Кроме того, в результате обстрела оккупантами произошло несколько серьезных пожаров в Киевском, Московском, Слободском, Шевченковском и Индустриальном районах города.

"Больше всего выездов подразделений службы спасения на тушение пожаров, вызванных обстрелами, было совершено в Киевском районе — 13, и в Московском районе города Харькова — 6. Также в течение суток спасатели выезжали на тушение 25 пожаров связанных с горением сухой травы и камыша на открытых территориях в природных экосистемах", — рассказали в ГСЧС в Харьковской области.

Чем "бьет" российский оккупант

По Харькову военные преступники стреляют системами реактивного огня "Град", "Ураган". Кроме того, вечером 24 марта в исторический центр города оккупанты ударили ракетой типа "Калибр".

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