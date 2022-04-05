Бьют россиян их же оружием: ВСУ впервые применили трофейный "Солнцепёк" против оккупантов

Бьют россиян их же оружием: ВСУ впервые применили трофейный "Солнцепёк" против оккупантов

Защитникам удалось захватить боекомплект к вражеской технике.

В Харьковской области украинские защитники впервые использовали трофейную российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепёк" против российских убийц.

Также читайте Украинские защитники из противотанкового комплекса уничтожили современный российский вертолет: видео

Об этом сообщил спикер штаба обороны Одессы Сергей Братчук.

"Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие — ТОС-1А "Солнцепёк " против него самого! Слава ВСУ!" — написал Братчук.

Он отметил, что защитникам удалось захватить боекомплект и заряжающую машину.

Напомним, украинские защитники 5 апреля из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" уничтожили современный российский вертолет Ка-52.

Читайте также: