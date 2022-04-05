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Бьют россиян их же оружием: ВСУ впервые применили трофейный "Солнцепёк" против оккупантов

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Бьют россиян их же оружием: ВСУ впервые применили трофейный "Солнцепёк" против оккупантов

Защитникам удалось захватить боекомплект к вражеской технике.

В Харьковской области украинские защитники впервые использовали трофейную российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепёк" против российских убийц.

Об этом сообщил спикер штаба обороны Одессы Сергей Братчук.

"Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие — ТОС-1А "Солнцепёк " против него самого! Слава ВСУ!" — написал Братчук.

Он отметил, что защитникам удалось захватить боекомплект и заряжающую машину.

Напомним, украинские защитники 5 апреля из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" уничтожили современный российский вертолет Ка-52.

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