Бывшая президент Литвы призвала европейских лидеров не бояться Путина: "Террористов надо уничтожать"

Даля Грибаускайте припомнила, как встреча с Путиным побудила ее отказаться от российского газа еще 12 лет назад.

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте вспомнила «унизительные» требования Путина, какие подтолкнули ее страну к энергетической независимости от России.

Об этом она рассказала в эфире "Единого марафона".

Она рассказала, что единственная встреча с тогдашним премьером России Владимиром Путиным во время экономического кризиса в 2010 году дала ему понять, что нужно действовать. Тогда в стране, по ее словам, цена на газ была на 40% дороже, чем цена Германии. А вместо переговоров тогда Путин привез в Литву списки требований, которые были, по словам Грибаускайте, унизительными.

Там речь шла только о требованиях, предъявляемые к стране, как, например, прекратили в арбитраже дискуссии относительно цен, построение общей атомной станции и прочее. Тогда же Литва и начала путь энергетической независимости.

Экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте о поддержке Украины

Она отметила, что другим странам, которые очень зависимы от российского газа, придется идти к отказу от энергоносителей не менее 2-3 лет. К тому же она отмечает, что другие страны не имели таких оснований, которые имела Литва, чтобы начать этот путь быстрее. "Мы были ближе и с нами обращались жестче и мы не подкупались", — говорит Грибаускайте.

Вместе с тем, она посоветовала европейским лидерам перестать бояться Путина, что война в Украине должна им показать, что с Путиным надо бороться. "Террористов нельзя бояться, с террористами нужно бороться, их нужно уничтожать", — отметила она.

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