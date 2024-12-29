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Бывшего футболиста сборной России убили на войне

Бывшего футболиста сборной России убили на войне

Алексей Бугаев выступал за сборную России по футболу / Фото: из соцсетей

Экс-футболист завербовал на войну в тюрьме, где он отбывал наказание за торговлю наркотиками.

В воскресенье, 29 декабря, бывший футболист национальной сборной России по футболу Алексей Бугаев, игравший на Евро-2004, был убит во время войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские СМИ, цитирующие его отца и агента.

Отец бывшего футболиста Иван Бугаев подтвердил, что его сын был убит на войне.

"Это произошло сегодня", — добавил он.

Бывший агент Бугаева Антон Смирнов уточнил, что из-за интенсивных боев невозможно было достать тело Бугаева с поля боя для захоронения.

Умерший в возрасте 43 лет Бугаев сыграл два матча за сборную России на чемпионате Европы 2004 года, а также выступал за московские "Торпедо" и "Локомотив" и другие провинциальные команды. Завершил спортивную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

В сентябре 2024 года Бугаев был приговорен судом на юге России к девяти с половиной годам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками.

Позже он заявил о намерении записаться на войну в Украине и стал одним из новобранцев российской оккупационной армии, которых активно вербуют в тюрьмах. Повоевал недолго.

Напомним, обвиняемого в попытке изнасилования студентки российского священника из Екатеринбурга отправили на войну с Украиной.

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