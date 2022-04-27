Бывшему офицеру-предателю дали 14 лет заключения за государственную измену и дезертирство

Еще в 2014 году офицер присягнул в Крыму россиянам, а теперь еще и пришел убивать украинцев.

Сегодня в столице судили двух бывших украинских офицеров, которые в 2014 году не вышли из оккупированного Крыма со своими воинскими частями, а присягнули России, говорится в ТСН.

В этом году уже в составе вооруженных сил РФ перешли на материковую Украину, чтобы воевать против своих земляков. Но военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли их в плен.

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Итак, майор получил приговор 14 лет тюрьмы. Дело по другому арестованному офицеру — капитану- продолжат рассматривать завтра.

«Судом вынесен приговор указанному военнослужащему, назначен наказание по 2 статьям уголовного кодекса Украины – 408 – дизертирство – 4 года лишения свободы и 114 – государственная измена – назначено наказание 14 лет, общее наказание это 14 лет лишения свободы», – отметили в суде.

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