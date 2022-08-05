Бывшему украинскому ведущему Юрию Коту объявлено подозрение в государственной измене

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Кот поддерживает действия российских властей, заявляя об этом публично, в частности, в своем телеграмм-канале.
Бывшему украинскому телеведущему и пророссийскому пропагандисту Юрию Коту объявили подозрение в государственной измене.
В своем Telegram-канале Кот распространяет прокремлевские нарративы, дискредитируя украинцев.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, а текст сообщения о подозрении был опубликован на сайте Киевской областной прокуратуры.
Дело против Кота возбуждено 17 мая.
По данным следствия, во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах Кот был ведущим "антимайдана", а после этого переехал жить в Россию. Телеведущий публично поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе, а также работал в российском государственном пропагандистском информагентстве Russia today и информагентстве News Front.
"Юрий Кот занимался информационным искажением событий во время Евромайдана. Кроме того, он подстрекал к межэтническим конфликтам, разжигал сепаратистские настроения среди украинцев и формировал ложный образ части украинского населения как "национал-фашистов", — говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Кот поддерживает действия российских властей, заявляя об этом публично, в частности, в своем телеграмм-канале. Там он представляет искаженную информацию об исторических и политических фактах и распространяет прокремлевские нарративы, дискредитируя украинцев.
По статье о государственной измене ему может грозить от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
Напомним, в Херсонской области в госизмене подозревают врача, которая начала сотрудничество с оккупантами.
Читайте также: