Бывшему украинскому ведущему Юрию Коту объявлено подозрение в государственной измене

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Кот поддерживает действия российских властей, заявляя об этом публично, в частности, в своем телеграмм-канале.

Бывшему украинскому телеведущему и пророссийскому пропагандисту Юрию Коту объявили подозрение в государственной измене.

В своем Telegram-канале Кот распространяет прокремлевские нарративы, дискредитируя украинцев.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, а текст сообщения о подозрении был опубликован на сайте Киевской областной прокуратуры.

Дело против Кота возбуждено 17 мая.

По данным следствия, во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах Кот был ведущим "антимайдана", а после этого переехал жить в Россию. Телеведущий публично поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе, а также работал в российском государственном пропагандистском информагентстве Russia today и информагентстве News Front.

"Юрий Кот занимался информационным искажением событий во время Евромайдана. Кроме того, он подстрекал к межэтническим конфликтам, разжигал сепаратистские настроения среди украинцев и формировал ложный образ части украинского населения как "национал-фашистов", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Кот поддерживает действия российских властей, заявляя об этом публично, в частности, в своем телеграмм-канале. Там он представляет искаженную информацию об исторических и политических фактах и распространяет прокремлевские нарративы, дискредитируя украинцев.

По статье о государственной измене ему может грозить от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Херсонской области в госизмене подозревают врача, которая начала сотрудничество с оккупантами.

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