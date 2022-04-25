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Бывшие работники "Азовстали" на камеры сдают россиянам укрытие, где прячутся люди

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Бывшие работники "Азовстали" на камеры сдают россиянам укрытие, где прячутся люди

Associated Press

Полк "Азов", продолжающий держать оборону города, обнародовал новое видео с бомбоубежища на "Азовстале", между тем его бывшие рабочие сдают россиянам размещение людей.

Еды и воды у людей осталось на несколько дней, говорится в ТСН.

В бункерах "Азовстали" тысячи женщин и детей, большинство с начала блокады Мариуполя, 55 дней без света и медицинской помощи. «Смотрите, на грязных бушлатах. Плесень везде, сырость, мокрые стены, спим, дышим этим всем», — говорят скрывающиеся от обстрелов.

Под покрывалом укутан в мусорный пакет однолетний малыш. Выходить на свежий воздух из-за обстрелов невозможно. Как стало известно, позиции украинских защитников на «Азовстали», оккупантам сдают бывшие работники завода. Александр Чуприн – начальник смены металлургического предприятия на камеры пропагандистов сдает расположение бункеров гражданских людей.

Каждые три минуты на Мариуполь падают авиационные бомбы, город практически сравняли с землей. По меньшей мере, 20 тысяч убитых мирных людей, а россияне продолжают изготавливать из всех возможных видов вооружения.

Попытки Украины организовать гуманитарный коридор – Россия блокирует не прекращая обстрелы. С призывом спасти людей Ирина Верещук обратилась в Организацию объединенных наций: "Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня. Все остальные договоренности без веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие — это открыть гуманитарный коридор".

В Офисе президента для России предлагают специальный раунд переговоров – прямо у стен «Азовстали».

В то же время убийцы не останавливаются. Разграбливают даже разрушенные до основания квартиры и пытаются национализировать одиночные уцелевшие дома. Украинская разведка располагает данными, что россияне планируют штурм позиций украинских защитников на "Азовстали", впрочем, они держат оборону.

Ирина Верещук обратилась в ООН с призывом спасти людей из Мариуполя

Ирина Верещук обратилась в ООН с призывом спасти людей из Мариуполя

"Я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным и прийти на могилы к своим родным", — призывает заместитель командира украинского полка "Азов" Святослав Паламар.

На "Азовстали" остаются 500 раненых военных, 50 из них нуждаются в ургентной немедленной квалифицированной помощи. Кроме того, в бомбоубежищах тысячи женщин и детей.

"Я прошу президента Америки, Англию, Францию, Канаду, Израиль, Турцию, Японию, всех прошу. Помогите нам, пожалуйста, освободите нас, спасите нас", — просят люди в укрытии.

Россияне безостановочно обстреливают Мариуполь из тяжелого оружия

Россияне безостановочно обстреливают Мариуполь из тяжелого оружия

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