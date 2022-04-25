Бывшие работники "Азовстали" на камеры сдают россиянам укрытие, где прячутся люди

Бывшие работники "Азовстали" на камеры сдают россиянам укрытие, где прячутся люди

Полк "Азов", продолжающий держать оборону города, обнародовал новое видео с бомбоубежища на "Азовстале", между тем его бывшие рабочие сдают россиянам размещение людей.

Еды и воды у людей осталось на несколько дней, говорится в ТСН.

В бункерах "Азовстали" тысячи женщин и детей, большинство с начала блокады Мариуполя, 55 дней без света и медицинской помощи. «Смотрите, на грязных бушлатах. Плесень везде, сырость, мокрые стены, спим, дышим этим всем», — говорят скрывающиеся от обстрелов.

Под покрывалом укутан в мусорный пакет однолетний малыш. Выходить на свежий воздух из-за обстрелов невозможно. Как стало известно, позиции украинских защитников на «Азовстали», оккупантам сдают бывшие работники завода. Александр Чуприн – начальник смены металлургического предприятия на камеры пропагандистов сдает расположение бункеров гражданских людей.

Каждые три минуты на Мариуполь падают авиационные бомбы, город практически сравняли с землей. По меньшей мере, 20 тысяч убитых мирных людей, а россияне продолжают изготавливать из всех возможных видов вооружения.

Попытки Украины организовать гуманитарный коридор – Россия блокирует не прекращая обстрелы. С призывом спасти людей Ирина Верещук обратилась в Организацию объединенных наций: "Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня. Все остальные договоренности без веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие — это открыть гуманитарный коридор".

В Офисе президента для России предлагают специальный раунд переговоров – прямо у стен «Азовстали».

В то же время убийцы не останавливаются. Разграбливают даже разрушенные до основания квартиры и пытаются национализировать одиночные уцелевшие дома. Украинская разведка располагает данными, что россияне планируют штурм позиций украинских защитников на "Азовстали", впрочем, они держат оборону.

Ирина Верещук обратилась в ООН с призывом спасти людей из Мариуполя

"Я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным и прийти на могилы к своим родным", — призывает заместитель командира украинского полка "Азов" Святослав Паламар.

На "Азовстали" остаются 500 раненых военных, 50 из них нуждаются в ургентной немедленной квалифицированной помощи. Кроме того, в бомбоубежищах тысячи женщин и детей.

"Я прошу президента Америки, Англию, Францию, Канаду, Израиль, Турцию, Японию, всех прошу. Помогите нам, пожалуйста, освободите нас, спасите нас", — просят люди в укрытии.

Россияне безостановочно обстреливают Мариуполь из тяжелого оружия

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