Бывшие узники, воюющие на фронте, откровенно признались, как к ним на самом деле относятся в армии

Также они ответили, есть ли у них дополнительная охрана.

Бывшие заключенные, которые присоединились к 5-й отдельной штурмовой бригаде, рассказали, как к ним на самом деле относятся в армии.

Об этом говорится в репортаже hromadske.

По их словам, никакой дискриминации они не чувствуют: "Здесь к нам относятся как к военнослужащим. Как к людям. То, что мы были в тюрьме – это все забыто".

Со своей стороны командир взвода Хома отметил, что с бывшими заключенными максимально стараются на эту тему не разговаривать, чтобы они скорее все выбросили из головы.

"На этот момент они все — военнослужащие, мои собратья. Мы стараемся их прошлое просто скомкать и выбросить, чтобы они забыли, что это вообще они были", — рассказал командир.

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Новоиспеченный штурмовик по имени Александр отметил, что теперь у него появилась возможность начать жизнь с чистого листа: "Пробуем. Новая семья, новые обстоятельства, новые реалии жизни, новые возможности. Действительно, некоторые могли бы он ожидать, что мы – голодные, просидели по 5-6 лет, сейчас дорвемся – здесь будет пати. Мы понимаем, куда мы пришли, что от нас требуют и что нам надо делать. Люди с головами, у которых не перекатиполе, а какое-то немного серое вещество булькает".".

Также бывшие заключенные ответили, что никакой дополнительной охраны у них нет, поскольку они "не звери". По словам командира, иногда мобилизованные гораздо хуже ведут себя.

"У нас есть я. Они меня слушают. Никто никуда не убегает. Хотели бы они убежать – они бы уже давно ушли. Ведут себя нормально, все адекватно. Есть готовят, убирают, не пьют, у них нет такого. Это у мобилизованных есть с этим проблемы – понапиваются, как свиньи, валяются, в запой. Ребятам нужно давать возможность восстановиться в социуме", - прокомментировал Хома.

Напомним, как в Великобритании проходят обучение воинов ВСУ и почему туда могут попасть не все. За два года обучение прошли 45 тысяч украинцев.

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