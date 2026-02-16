ППК "Вагнер" / © Associated Press

Реклама

Российская разведка и служба безопасности (ФСБ) используют сеть бывших наемников из частной военной компании «Вагнер» для вербовки так называемых «одноразовых агентов» в Европе с целью организации актов насилия и дестабилизации.

Об этом пишет Financial Times .

Собеседники издания отметили, что бывшие вербовщики «Вагнера», ранее привлекавшие российских мужчин для участия в вооруженных действиях, получили новую задачу: искать экономически уязвимых граждан в европейских странах, которые могли бы выполнять задачи от российских спецслужб — от поджогов до пропаганды экстремистских идей.

Реклама

По данным западных разведок, активность такой вербовки возросла после того, как после раунда высылок дипломатов из нескольких столиц ЕС сократилось развертывание тайных агентов. Поэтому российские службы все чаще используют сеть из бывших «вагнеровцев» для выполнения своих поручений.

Сообщается, что эти вербовщики хорошо владеют местными языками и используют телеграмм-каналы и другие онлайн-платформы для поиска кандидатов среди маргинализированных лиц, которые соглашаются действовать за деньги.

Эксперты опасаются, что такая тактика может способствовать увеличению количества попыток саботажа или насильственных акций на территории НАТО и ЕС, хотя многие подобные планы уже выявлены и нейтрализованы службами безопасности.

Напомним, что Финляндия выслала в РФ просящего убежище эксбийца ППК «Вагнера» .

Реклама

Пограничники подтвердили, что у мужчины есть боевое прошлое и открыто критиковал российскую армию.