Бывший депутат парламента Швеции подписала контракт с ВСУ: фото

Теперь Каролина Норденгрипп будет защищать наше государство в рядах Интернационального легиона.

Экс-депутат из Швеции Каролина Норденгрипп подписала контракт с Вооруженными силами Украины. Теперь она будет защищать наше государство в рядах Интернационального легиона.

Об этом 42-летняя Каролина сообщила в Instagram.

Женщина признается: когда узнала о начале полномасштабного вторжения РФ, не сомневалась, что должно быть на фронте, она также обещает показывать миру, сколько действительно стоит свобода, за которую борется сейчас Украина.

"После трех дней бюрократии стало понятно, что мне разрешили вступить в регулярную армию, много штампов сделано", – написала Норденгрипп несколько дней назад после постов об изнурительных проверках, получении разрешений и прохождении комиссий, ожидавших ее на пути в ВСУ.

Свое сообщение Каролина Норденгрипп сопровождала своим фото, где держит в руках контракт с ВСУ.

Каролина Норденгрипп держит в руках контракт с ВСУ / Фото: nordengrip/instagram.com

Имеет звание сержанта

Как сообщает Obozrevatel, бывшая депутат парламента Швеции от демократической партии "Шведские демократы", 42-летняя Каролина Норденгрипп отныне будет служить в рядах Интернационального легиона, входящего в ВСУ. Женщина имеет звание сержанта.

Женщина имеет звание сержанта / Фото: nordengrip/instagram.com

В интервью шведскому изданию Boras Tidning она рассказала, что твердо знала, что должно быть на фронте в Украине с первого дня полномасштабного российского вторжения.

"Для меня это было очевидно. Я никогда не колебалась. Я так много узнала об этой войне, когда была в составе комитета по обороне, что когда она началась, я сразу почувствовала, что должна внести свой вклад", – рассказала Норденгрипп.

42-летняя Каролина Норденгрипп отныне будет служить в рядах Интернационального легиона / Фото: nordengrip/instagram.com

Она также добавила, что ее семье осознать и принять это решение было гораздо труднее, чем ей сделать его.

Украинский трезубец на предплечье

Украину Каролина твердо поддерживала все время от 24 февраля 2022 года. Она неоднократно посещала нашу страну еще как депутат. И даже обзавелась патриотическим папой: украинским трезубцем на предплечье.

Каролина Норденгрипп обзавелась патриотическим тату: трезубцем на предплечье / Фото: nordengrip/instagram.com

В одной из последних поездок, рассказала в Instagram Каролина, ее соседом в автобусе был ехавший в Бахмут украинец. Она видела, как мужчина обнимал своих детей, прежде чем проститься с ними. Слышала его рассказ, как он не спал последнюю ночь, проведенную дома, чтобы побыть с близкими – и наконец заснул, пока случайная спутница держала его за руку.

Женщина сразу почувствовала, что должна внести свой вклад / Фото: nordengrip/instagram.com

"Как те нелюди, развязавшие кровавую войну, могут спокойно жить и дышать..."

Но разговор оставил в душе Каролины глубокий след. Она с гневом спрашивала, как нелюди, развязавшие кровавую войну в чужой стране, могут спокойно жить и дышать. И пообещала, что во что бы то ни стало будет напоминать миру, какую цену Украина платит сейчас за свою свободу.

Семья тяжело приняла решение Каролины / Фото: nordengrip/instagram.com

"Не могла избавиться от мысли, насколько ужасно происходящее, и то, что люди, которые это сделали, могут существовать, а их близкие могут спокойно спать... Никогда не смогу с равнодушием на это смотреть и постараюсь как можно шире распространять информацию, чтобы об этом не забывали люди. И чтобы они не воспринимали свободу как должное", – написала Каролина.

Напомним, за Украину воюет бывший топ-менеджер "Газпромбанка" Игорь Волобуев.

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