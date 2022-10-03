Бывший директор ЦРУ объяснил, какой ответ получит РФ на ядерный удар по Украине

США и их союзники уничтожат российские войска и технику на территории Украины, а также потопят Черноморский флот, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в Украине. США серьезно воспринимают угрозы Путина, однако реальных доказательств, что РФ собирается применить оружие массового уничтожения нет.

Об этом в интервью ABC News заявил бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус.

"Если гипотетически представить, что Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и страны НАТО объединят усилия по уничтожению российской армии в Украине, а также каждому кораблю ЧФ РФ в оккупированном Крыму и Черном море", — заявил генерал.

По его мнению, такого удара от США и союзников будет достаточно и не придется наносить ядерный удар.

"Мы уничтожим все силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, а также все российские корабли в Черном море", — добавил он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение псевдореферендумов на захваченных территориях. В то же время он угрожал применить ядерное оружие для "защиты".

В украинской разведке считают, что РФ может нанести тактический ядерный удар по Украине. Целью может стать уничтожение государственности нашей страны, а также прерывание контрнаступления ВСУ. При реальном применении такого оружия под угрозой будет не только Украина, но и Черноморский регион.

"Мы помним историю Чернобыля. По всей вероятности, у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", — заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Ядерное оружие – это смертоносное оружие, которое изобрело человечество. Факторы поражения ядерного оружия таковы:

ударная волна

световое излучение

проникающая радиация

радиоактивное заражение

электромагнитный импульс

При наземном ядерном взрыве около половины энергии идет на образование ударной волны и воронки в земле. Именно ударная волна создает наибольшее количество разрушений. Она является уплотнением в воздухе, движущемся со сверхзвуковой скоростью.

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